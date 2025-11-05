Политик Джерачи назвал правдивыми слова Захаровой о крахе Италии

Официальный представитель МИД РФ заявляла, что "Италия рухнет вся: от экономики до башен" - из-за многомиллиардной поддержки Украины

РИМ, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра экономического развития Италии, почетный профессор школы экономики Пекинского университета Микеле Джерачи считает, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была права, говоря о расточительной политике итальянского правительства по Украине, грозящей Риму обрушением экономики.

"Захарова совершенно права, и на самом деле она была очень снисходительна. Потому что дело не только в деньгах для Киева, но и в длящейся уже три года промывке мозгов итальянцев, которая грозит Италии крахом", - написал он в X. Джерачи также обратился к правительству Италии с вопросом о целесообразности вражды с Россией.

3 ноября Захарова написала в Telegram-канале, что "Италия рухнет вся: от экономики до башен" - из-за многомиллиардной поддержки Украины.