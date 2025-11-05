WP: избрание Мамдани может усилить позиции левых мэров мегаполисов Европы

Газета также утверждает, что в ближайшее время начнется политическое противостояние между новым мэром Нью-Йорка и президентом США Дональдом Трампом

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Победа демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка может укрепить позиции мэров крупных европейских городов, представляющих левые и крайне левые партии, на фоне роста правых настроений в Европе, пишет газета The Washington Post (WP).

"Либеральные мэры крупных городов во всем мире оказываются в противоречии с националистической политикой своих глубинок. Это напряжение еще больше обострилось в момент подъема крайне правого популизма на Западе", - приводят свое мнение авторы статьи. На этом фоне, считают они, победа Мамдани может объединить именно европейских мэров левых взглядов вокруг нового градоначальника крупнейшего мегаполиса США, так как "в его возвышении они найдут вдохновение, чтобы оживить свои пошатнувшиеся позиции".

WP также утверждает, что в ближайшее время начнется политическое противостояние между Мамдани и президентом США Дональдом Трампом. В связи с этим авторы материала считают, что первому мэру Нью-Йорка, который открыто исповедует ислам, стоит "черпать вдохновение и ориентироваться" на мэра Лондона Садика Хана, который, по их мнению, долгие годы успешно противостоит правым и крайне правым британским политикам.

Ранее Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка. После победы он пообещал "остановить Трампа" и его последователей. Он также сообщил, что будет приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка 1 января 2026 года. В настоящее время мегаполис возглавляет Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание как независимый кандидат, однако в сентябре объявил о выходе из предвыборной гонки.