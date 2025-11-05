Le Soir: куратора заморозки активов России обвинили в отмывании денег

Адвокаты Дидье Рейндерса отказались давать комментарии, сославшись на презумпцию невиновности и тайну следствия

БРЮССЕЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Суд в Бельгии предъявил бывшему еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу, курировавшему в Еврокомиссии работу по заморозке и экспроприации активов российского Центробанка, обвинение в отмывании денег. Об этом пишет газета Le Soir.

Рейндерса допросили 16 октября, по итогам допроса ему были предъявлены обвинения в отмывании денег, а также в ряде других правонарушений. При этом жена Рейндерса Бернадетт Приньон, которая занимает пост почетного судьи апелляционного суда в Льеже и в отношении которой также ведется расследование, в качестве обвиняемой пока не привлечена. Адвокаты Рейндерса отказались давать комментарии, сославшись на презумпцию невиновности и тайну следствия. Брюссельская прокуратура комментировать ситуацию также отказалась.

Как пишет Le Soir, предъявление обвинений экс-еврокомиссару может означать, что следствие не удовлетворено его показаниями о происхождении средств и стремится как можно быстрее завершить дело.

В декабре 2024 года полиция Бельгии провела обыски в квартирах Рейндерса в Брюсселе и Льеже, по итогам которых он и его жена были допрошены, однако полиция не взяла их под стражу. Позднее стала известна сумма, которую бывший еврокомиссар получил с помощью предполагаемых махинаций. Как писала Le Soir, речь идет о сумме в €1 млн наличными. Предполагается, что 800 тыс. из них экс-еврокомиссар внес на свой банковский счет небольшими партиями, а еще 200 тыс. - на свой электронный счет игрока Национальной лотереи, откуда потом вывел 60% средств на счет в банке в качестве выигрышей. Именно транзакции через Национальную лотерею стали отправной точкой в расследовании предполагаемого отмывания денег. Никаких версий откуда экс-еврокомиссар получил €1 млн наличными полиция и СМИ пока не приводят.

Рейндерс занимал должность еврокомиссара во время первого срока главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, который истек 1 декабря 2024 года.