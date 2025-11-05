Эксперт Кошкович призвал Зеленского не врать украинцам о вступлении в ЕС

Ведущий сотрудник будапештского Центра фундаментальных прав прокомментировал слова Владимира Зеленского о "продвижении Киева на пути в Евросоюз"

Владимир Зеленский

БУДАПЕШТ, 5 ноября. /ТАСС/. Ведущий сотрудник будапештского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович считает, что Владимиру Зеленскому следует прекратить лгать гражданам Украины о ее перспективах вступления в Евросоюз.

"Нет, вы не вступите в ЕС. Прекратите лгать своему народу", - прокомментировал Кошкович в X слова Зеленского о "продвижении Украины на пути в ЕС" и его ожидании "решительных действий ЕС по преодолению искусственных препятствий" в этом вопросе.

4 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит вступление Украины в Евросоюз, и предложил установить вместо этого стратегическое партнерство Киева и Брюсселя. Он напомнил Зеленскому, что решение о вступлении страны в ЕС принимается единогласно.

Орбан также опроверг утверждения Зеленского, будто Венгрия не оказывает поддержку Украине. Он напомнил, что Венгрия принимает украинских беженцев, создала у себя три украинских школы, оказывает помощь раненым украинским военнослужащим, обеспечила отдых в летних лагерях для 10 тыс. украинских детей, подготовила медицинский персонал, восстановила школы и детские сады на Украине, а в 2024 году была крупнейшим поставщиком электроэнергии в соседнюю страну.