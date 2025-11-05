Bloomberg: малоимущие американцы подали в суд на администрацию Трампа

Они потребовали незамедлительно выделить средства на оказание продовольственной помощи

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Малоимущие американцы подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, требуя незамедлительно выделить средства на оказание продовольственной помощи. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Более 40 млн американцев столкнутся, как сообщалось ранее, с задержкой продовольственной помощи из-за приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Коллективный иск подан, по данным агентства, "на фоне противоречивых сигналов администрации о выполнении судебных постановлений о продолжении финансирования программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP)". В прошлом 2024-2025 финансовом году (закончился в сентябре) на оказание помощи примерно 42 млн человек было выделено почти $100 млрд.

Как указывается в исковом заявлении, поданном в федеральный суд Окленда (штат Калифорния), законодательство требует от администрации предоставлять пособия в полном объеме и своевременно, "независимо от того, выделяет ли Конгресс США средства посредством ежегодного закона об ассигнованиях или постоянного решения". "Американцы не должны голодать, потому что Конгресс не может согласовать федеральный бюджет", - отмечается в документе.

Как заявил ранее американский лидер, у Белого дома нет полномочий для выделения средств на программу дополнительной продовольственной помощи из-за шатдауна правительства. Американский лидер поручил юристам безотлагательно обратиться в суд с просьбой разъяснить, как можно законно финансировать SNAP.

Частичная приостановка работы федерального правительства США, которая стала самой продолжительной в истории страны, началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна в политических целях.