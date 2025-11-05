Трамп примет сенаторов-республиканцев в Белом доме на фоне шатдауна

Тема встречи в графике президента США не уточняется

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп примет в среду за завтраком всех сенаторов-республиканцев Конгресса США. Об этом говорится в рабочем графике американского лидера, опубликованном администрацией.

Завтрак, в ходе которого Трамп выступит с небольшой речью, начнется в 8:30 утра по местному времени (16:30 мск). Тема встречи в графике не уточняется, но собрание пройдет на фоне рекордной в истории США приостановки работы правительства (шатдаун).

Шатдаун начался в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях. Нынешний шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории страны. Они длится уже 35 дней.