Telegraph: Карл III разрешил брату Эндрю сохранить медаль за Фолклендскую войну

Букингемский дворец позволил Эндрю Маунтбеттену-Виндзору оставить все награды за боевую службу

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III разрешил своему брату Эндрю Маунтбеттену-Виндзору, лишенному титула "принц", сохранить военную медаль за участие в Фолклендской войне против Аргентины в 1982 году. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец.

2 ноября министр обороны Великобритании Джон Хили заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си, что Маунтбеттен-Виндзор будет лишен звания вице-адмирала королевских ВМС из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. При этом он уточнил, что вопрос о лишении экс-принца военных наград пока не стоит. Хили добавил, что оборонное ведомство будет руководствоваться указаниями Карла III.

По информации The Daily Telegraph, Букингемский дворец позволил Маунтбеттену-Виндзору сохранить все медали за боевую службу, включая Южно-Атлантическую медаль, которая присуждалась участникам Фолклендской войны. В общей сложности было выпущено около 33 тыс. таких наград.

Война между Великобританией и Аргентиной разгорелась в апреле 1982 году из-за Фолклендских (Мальвинских) островов, расположенных в юго-западной части Атлантического океана, которые уже около двух веков являются предметом территориального спора между странами. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

Принц Эндрю принимал участие в военных действиях в составе ВМС Великобритании в качестве второго пилота вертолета Sea King, совершая вылеты с авианосца HMS Invincible. По возвращении на родину 22-летнего младшего лейтенанта встречала его мать королева Елизавета II. Только 10% от всех награжденных, включая принца Эндрю, получили медаль с розой на ленте, которая вручалась непосредственным участникам боевых действий.

Как отметила The Daily Telegraph, опрошенные британские ветераны согласились с решением Карла III сохранить медали за Маунтбеттеном-Виндзором. "Он во многом утратил те достоинства, уважение и честь, которыми обладал ранее. Но каким бы мстительным и жестоким человеком вы ни были и как бы вы ни играли на публику, единственное, чего невозможно отнять у него, - это тот момент в его жизни, когда он проявил себя с достойной, благородной и мужественной стороны", - заявил участник Фолклендской войны Саймон Уэстон.

Скандал вокруг принца

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.

В 2022 году по решению Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. 17 октября принц Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского. 30 октября Букингемский дворец сообщил, что Эндрю будет лишен титула "принц", который достался ему при рождении.

На протяжении многих лет принц отвергал обвинения Джуфре. Однако после того, как она подала против него иск в США, член британской королевской семьи пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать £12 млн (около $15 млн).

Эпштейн был повторно задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.