Politico: на Украине выясняют обстоятельства "мобилизации" водителя Джоли

Актриса, пишет издание, не предупредила украинское правительство о своих намерениях посетить страну

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Украинские власти выясняют причины и обстоятельства, при которых одного из мужчин из группы сопровождения актрисы Анджелины Джоли, приехавшей на Украину, забрали в военкомат в Николаевской области. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Он сообщил изданию, что власти "все еще пытаются понять, что именно произошло" с охранником Джоли. Актриса, отметил украинский чиновник, не предупредила правительство Украины о своих намерениях посетить страну.

Информацию о том, что отправленный в военкомат мужчина был водителем Джоли, опубликовали ВСУ, однако позднее они удалили свое сообщение. Украинские военные утверждают, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения и подробности инцидента, уточнила Politico. В военкомате Николаевской области в свою очередь подтвердили изначальную информацию и заявили, что водитель актрисы является резервистом и что он получил приказ явиться на военные сборы.

В среду стало известно, что Джоли приехала в подконтрольный Киеву город Херсон. Позже украинские СМИ сообщили, что сотрудники ТЦК ночью задержали одного из охранников актрисы на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области на юге Украины. По их данным, Джоли пришлось лично зайти в ТЦК, чтобы охранника отпустили. Издание "Инсайдер" уточнило, что в ТЦК мужчину долго не отпускали и звонили в офис Зеленского.