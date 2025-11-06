ТАСС: глава МИД Индии посетит Россию

Субраманьям Джайшанкар намерен принять участие в заседании Совета глав правительств ШОС

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар © Владимир Гердо/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Россию для участия в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

"Да, планируется визит", - сказал он, отвечая на вопрос о поездке Джайшанкара в Москву.

По словам источника, визит ожидается в ноябре.

Как ранее информировал МИД РФ, Совет глав правительств государств - членов ШОС соберется 17-18 ноября в России, которая примет председательство у Китая.