Совет глав правительств стран ШОС соберется 17-18 ноября в Москве

В МИД РФ сообщили, что активно реализуется план мероприятий будущего российского председательства

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) соберется 17-18 ноября в России, которая примет председательство у Китая. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Итоги предстоящих в Тяньцзине мероприятий на высшем уровне намерены вместе с другими государствами-членами ШОС использовать при содержательном наполнении заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС, которое пройдет под председательством России 17-18 ноября в Москве", - отметили в министерстве. Там напомнили, что в период китайского председательства в ШОС 1 сентября в Тяньцзине пройдет Совет глав государств - членов организации, а вслед за ним состоится встреча на высшем уровне в формате "ШОС плюс". Кроме того, 3 сентября в Пекине лидеры стран ШОС и других государств примут участие в торжествах по случаю юбилея Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии.

В МИД РФ также подчеркнули, что активно реализуется план мероприятий будущего российского председательства. "Важным этапом подготовки встречи глав правительств станет Совещание министров государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, которое состоится в сентябре 2025 года во Владивостоке", - добавили в дипведомстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава российской дипломатии Сергей Лавров 14-15 июля примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.