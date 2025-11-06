Юрист Фалана назвал некорректными заявления Трампа о геноциде христиан в Нигерии

По словам члена Международной ассоциации адвокатов, американский президент "ненавидит Африку"

ХАРАРЕ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вводит в заблуждение весь мир, распространяя фальшивые заявления о якобы происходящем в Нигерии "геноциде христиан". Это продиктовано его враждебностью по отношению к Африке, заявил известный в Нигерии юрист в области защиты прав человека член Международной ассоциации адвокатов Феми Фалана.

"Моя позиция состоит в том, что Трамп лжет всему миру, выступая с утверждениями о геноциде христиан в Нигерии и не приводя никаких свидетельств в пользу этого, - цитирует юриста телеканал Channels. - По его словам, в Нигерии убиты около 3 100 христиан. Если посмотреть на то, что происходит на земле, убийцы - террористы, бандиты, похитители людей, грабители - обращают внимание не на религиозную принадлежность, а на материальную выгоду. Дело не в религии. В штатах Бенуэ и Плато причины насилия кроются в спорах вокруг права пользования пашнями и пастбищами. Нашему правительству не надо терять сон от заявлений Трампа, надо проанализировать ошибки в борьбе с преступностью".

По словам Фаланы, он хорошо изучил повадки президента США. "Я хорошо знаю его, - отметил юрист. - Он ненавидит Африку. Все дело в природных богатствах нашей страны, в стремлении уменьшить влияние Китая в Африке".

1 ноября Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовить возможные силовые меры против "исламских террористов" в Нигерии для защиты христиан. Ранее он выступил с утверждением, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе, и пообещал их защищать. В тот же день президент Нигерии Бола Тинубу отверг обвинения Трампа, заявив, что характеристика Нигерии как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям и что такие оценки не принимают во внимание усилия его правительства по защите свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев. По его словам, Абуджа поддерживает открытый и активный диалог с лидерами христиан и мусульман, продолжает отвечать на вызовы в сфере безопасности, которые угрожают жителям вне зависимости от их религиозной принадлежности.