Депутат Рады Дмитрук назвал катастрофой ситуацию вокруг Красноармейска

Артем Дмитрук добавил, что поражение под Красноармейском будет "началом падения фронта" ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Ситуация в Красноармейске стала катастрофой для Украины и ведет к падению фронта. Такое мнение выразил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну из-за политического преследования.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня мы с вами видим ситуацию вокруг Покровска (Красноармейск - прим. ТАСС). Это трагедия. Катастрофа. Очередное преступление [Владимира] Зеленского против украинского народа и самой Украины", - написал он. Политик добавил, что поражение под Красноармейском будет "началом падения фронта" ВСУ.

Депутат также заявил, что после потери Украиной Красноармейска события на фронте будут развиваться стремительнее, потому что для современной войны важнее всего люди, а на Украине "с человеческим ресурсом - катастрофа".

При этом политик выразил мнение, что тема поражения в Красноармейске, как и предыдущие неудачи киевских властей, будет очень скоро тихо закрыта Зеленским.

5 ноября французская газета Le Monde в репортаже о Красноармейске отмечала, что положение зажатых в красноармейской агломерации подразделений ВСУ безвыходное. При этом, по мнению аналитиков газеты, украинский Генштаб делает ставку на затягивание городских боев.

В тот же день украинский специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным Флэш написал в своем телеграм-канале, что военно-политическое руководство страны приняло решение удерживать Красноармейск и Димитров (украинское название Мирноград) максимально возможное время и привлекать для этого все существующие резервы. Как отмечали в свою очередь аналитики газеты Bild, Владимиру Зеленскому важно максимально долго удерживать позиции в Красноармейске, чтобы "сохранить лицо" перед президентом США Дональдом Трампом, так как в Киеве опасаются, что потеря Киевом Красноармейска и Димитрова может возыметь символическое значение для Белого дома.