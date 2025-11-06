Орбан рассчитывает добиться от Трампа исключений из антироссийских санкций США

Премьер-министр Венгрии обсудит этот вопрос с американским лидером во время встречи в Белом доме 7 ноября

БУДАПЕШТ, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассчитывает получить для своей страны исключения из американских санкций, введенных против российских нефтегазовых компаний "Роснефть" и "Лукойл". Он надеется, что ему удастся убедить в необходимости этого президента США Дональда Трампа на встрече, которая состоится между ними в Белом доме 7 ноября.

"Все дипломатические переговоры сложны, но я ожидаю дружеских и легких переговоров", - сказал глава правительства, беседуя с венгерскими журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон. Они поинтересовались у премьера, сможет ли Венгрия получить освобождение от ограничений на поставки энергоносителей из РФ. "Ставки высоки, но переговоры не будут трудными, потому что я знаю президента, а он знает меня. Мы знакомы с предметом переговоров, мы просто должны договориться", - процитировало Орбана агентство MTI.