МИД Сирии опроверг сообщения о планах США использовать авиабазу под Дамаском

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что американская сторона поддерживает усилия сирийского центрального правительства по объединению страны и отвергает призывы к расколу

БЕЙРУТ, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел переходного правительства Сирии назвало недостоверными сообщения СМИ о намерениях США использовать авиабазу на юге Дамаска в рамках будущего сирийско-израильского пакта о ненападении.

"Информация о том, что Соединенные Штаты готовятся развернуть военное присутствие на авиабазе под Дамаском, не соответствует действительности", - говорится в заявлении официального представителя МИД, переданном агентством SANA.

В нем указывается, что США не собираются размещать базы в Сирии. "На данном этапе наблюдается стремление американской стороны к прямому взаимодействию с центральным правительством в Дамаске, - отмечается в тексте. - США поддерживают его усилия по объединению страны и отвергают любые призывы к расколу".

Ранее агентство Reuters передало, что США готовятся разместить военный контингент на авиабазе в Дамаске для обеспечения поддержки будущего договора о мерах безопасности между Сирией и Израилем. Согласно его информации, эта база располагается у въезда в южные районы страны, которые включены в демилитаризованную зону.

29 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что Сирия и Израиль приближаются к выработке совместных договоренностей по мерам безопасности. Готовящийся двусторонний договор с некоторыми незначительными изменениями будет напоминать в основных чертах соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, подписанное в 1974 году.