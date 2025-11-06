Депутат Рады Дмитрук: Украинцы стали чаще уезжать в Россию

Они считают это безопасным, подчеркнул Артем Дмитрук

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Украинцы все чаще уезжают в Россию и Белоруссию, где чувствуют себя в безопасности. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования.

"Все больше людей - как связанных с политикой, так и далеких от нее - уезжают из Европы в Беларусь и Россию. Почему? Потому что считают это безопасным. Во-первых, там не выдадут. Во-вторых, просто безопаснее - и в бытовом смысле, и в человеческом. К этому добавьте простоту адаптации, ценовую доступность, высокий уровень образования, медицины и, что немаловажно, возможность жить в традиционной духовной среде", - написал он в своем Telegram-канале.

Дмитрук также добавил, что ему все чаще приходят письма от жителей ДНР, которые рассказывают, что перевозят своих родственников с подконтрольной Киеву территории.

6 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинцев приезжать в республику, где их с удовольствием примут. Дмитрук поблагодарил Лукашенко и назвал его приглашение сигналом надежды для украинцев.