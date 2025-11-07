Оппозиция в парламенте Молдавии против ликвидации групп дружбы с РФ и Белоруссией

На территории России находятся сотни тысяч молдаван и у Кишинева существенный товарооборот с Москвой и Минском, отметил руководитель фракции Партии социалистов Игорь Додон

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Три оппозиционные фракции в парламенте Молдавии не согласились с решением правящей Партии действия и солидарности (ПДС) отказаться от формирования парламентских групп дружбы с Россией и Белоруссией в новом составе законодательного органа. Об этом говорилось на заседании, которое транслировала парламентская пресс-служба на в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

"Это очень важный сигнал для двусторонних отношений с этими двумя странами. Поэтому мы выступили с поправкой в регламент, чтобы эти группы были созданы, и мы готовы их возглавить", - обратился руководитель фракции Партии социалистов Игорь Додон, обратив внимание, что на территории России находятся сотни тысяч граждан Молдавии и у страны существенный товарооборот с двумя странами.

Эту позицию поддержала фракция блока "Альтернатива". "Соответствует ли решение интересам граждан Республики Молдова и нашей страны в целом? Я думаю, что не соответствует в силу целого ряда обстоятельств. Последние данные соцопроса, которые были опубликованы за месяц до парламентских выборов, показывают, что 78% граждан Республики Молдова хотят хороших отношений с Российской Федерацией. И какие бы ни были сложности на этом этапе, в этих отношениях мы должны сохранять диалог. Если кто-то из парламентского большинства не хочет входить в эти группы, он может не записываться, но мы считаем, что эти парламентские группы должны продолжать существовать", - обратился к парламенту представляющий фракцию депутат Александр Стояногло, перейдя на русский язык.

"Кто-нибудь подумал о судьбе наших студентов, о торговых отношениях, которые продолжают приносить пользу экономике Республики Молдова? Миссия этих дружественных групп не политическая, а прагматическая: продвигать интересы граждан Республики Молдова. Мы хотим развития, а не конфронтации. Мы хотим диалога, а не изоляции. Мы хотим взаимного уважения, а не искусственных препятствий", - отметила в своем выступлении представитель "Нашей партии" Елена Грицко.

Однако все эти предложения были отвергнуты ПДС, которая по итогам выборов в сентябре сформировала большинство в парламенте. Группы дружбы с Россией и Белоруссией в итоге созданы не были. Ранее в парламенте Молдавии традиционно существовали группы по связям с Госдумой и Национальным собранием Белоруссии.

Отношения между Кишиневом и Москвой охладели в 2021 году после прихода к власти Майи Санду и ее Партии действия и солидарности. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, из Кишинева были высланы десятки российских дипломатов. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную риторику, отмечая настрой иметь дружеские отношения с Молдавией и выражая неудовольствие тем, что Запад использует страну в антироссийских целях.