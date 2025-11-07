Экс-депутат Рады Луценко заявил, что каждые две минуты из ВСУ убегает военный

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Каждые две минуты из украинской армии убегает военный. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, который в настоящее время служит в ВСУ. Его слова приводит телеканал ТСН.

"Каждые две минуты из нашей армии убегает человек: число случаев самовольного оставления части в октябре достигло 21 602 случаев - это очень плохой рекорд", - приводит СМИ его заявление. Луценко добавил, что "армия, которая разбегается, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей из-за дезертирства и бегства из частей - вот что является реальной опасностью для существования Украины". По его словам, ежедневное продвижение России на фронте происходит в том числе из-за того, что в рядах ВСУ не хватает военных.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что дезертиры из рядов ВСУ исчисляются десятками тысяч в месяц. Дипломат добавила, что киевский режим "не дает эти цифры во всей их так называемой "красоте", во всем масштабе, потому что им выгодно занижать эти показатели".