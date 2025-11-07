Каллас назвала въезд в Евросоюз привилегией

Глава евродипслужбы прокомментировала запрет выдачи многократных виз россиянам

Редакция сайта ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © Christophe Gateau/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Глава евродипслужбы Кая Каллас, комментируя запрет Еврокомиссией выдачи многократных виз россиянам, назвала въезд в ЕС "не правом, а привилегией" и увязала этот запрет с летающими над странами Европы неопознанными дронами.

Читайте также

Каждый раз за новой. Что известно о запрете ЕК на мультивизы для россиян

"Въезд и перемещения по Евросоюзу - это не право, а привилегия", - говорится в заявлении Каллас, распространенном Еврокомиссией.

Она также добавила, что ЕС якобы сталкивается "с беспрецедентными вторжениями дронов и саботажем на европейской земле", не приведя никаких доказательств связи этих обвинений с гражданами России.