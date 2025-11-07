ФРГ поддержит идею ЕК не выдавать многократные шенгенские визы россиянам

Представитель МИД Германии отметил, что Берлин всегда придерживается решений, принятых совместно на уровне Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Германии отвечают за выдачу национальных и туристических виз, правовую основу для шенгенских виз определяет Брюссель, однако ФРГ в целом всегда придерживается решений, принятых совместно на уровне Евросоюза. Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель МИД ФРГ, комментируя решение Еврокомиссии (ЕК) о запрете выдачи новых многократных виз россиянам.

Читайте также

Каждый раз за новой. Что известно о запрете ЕК на мультивизы для россиян

Отвечая на вопрос, намерена ли Германия теперь отказаться от выдачи многократных виз гражданам России, представитель внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнул, что здесь "речь идет о шенгенских визах". "Краткосрочные поездки в Европейский союз, а точнее, в Шенгенскую зону, подпадают под юрисдикцию Европейского союза. Мы их выдаем, но правовая основа, правовая база для них определяются в Брюсселе", - констатировал он.

"Мы отвечаем за национальные визы, за туристические визы. Полагаю, именно об этом и идет речь", - добавил представитель министерства. На уточняющий вопрос о том, будет ли ФРГ следовать требованиям ЕС, "если Евросоюз на следующей неделе выпустит постановление или рекомендацию о том, что Германия должна отказаться от выдачи многократных виз гражданам России", представитель МИД ФРГ пояснил, что "в целом, Германия всегда придерживается решений, принятых совместно на уровне ЕС".

"В данном случае это также было бы так. Но, как я уже сказал, это вопрос компетенции Европейского союза. Речь идет о шенгенских визах, которые регулируются Шенгенским кодексом о границах и подпадают под юрисдикцию Европейского союза", - подчеркнул. "У нас не может быть таких планов, потому что мы за них не отвечаем", - заключил он, отвечая на вопрос, означает ли это, что у Германии нет таких планов.

Ранее Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России. При этом европейский дипломатический источник сообщил ТАСС, что введенные Еврокомиссией визовые ограничения подразумевают запрет на выдачу гражданам РФ только новых многоразовых виз, действующие многократные шенгенские визы россиян пока остаются в силе.