FT: ЕС будет платить €5,6 млрд по процентам, если решит финансировать Киев в долг

ЕК предупреждает, что заимствования в объеме €140 млрд потенциально могут привести к "эффекту домино как для устойчивости рынка, так и, что более важно, для ставки, по которой ЕС обычно выплачивает свои долги"

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Странам Евросоюза придется платить €5,6 млрд в год на протяжении неопределенного времени, если они прибегнут к долговым заимствованиям для финансирования Киева, а не экспроприации российских замороженных активов. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).

Еврокомиссия разослала странам-членам документ с изложением имеющихся у блока опций по финансированию Украины. Этот документ, с которым ознакомились журналисты издания, подготовлен после того, как власти Бельгии заблокировали инициативу по изъятию замороженных российских активов.

В нем говорится, что если страны объединения не договорятся по активам РФ, то им придется выделить Украине €140 млрд путем новых долговых заимствований или выделения грантов. Оба варианта потенциально потребуют корректировки налогово-бюджетной политики стран-членов и "напрямую затронут их государственные дефицит и долг". Из €5,6 млрд , которые страны ЕС будут выплачивать по процентам каждый год, €1 млрд будет приходится на Францию, у которой и без того высокая государственная задолженность. Италия и Бельгия будут выплачивать по €675 млн и €200 млн соответственно.

Также ЕК предупреждает, что заимствования в объеме €140 млрд потенциально могут привести к "эффекту домино как для устойчивости рынка, так и, что более важно, для ставки, по которой ЕС обычно выплачивает свои долги". "Нельзя сбрасывать со счетов, что могут возникнуть и дополнительные непрямые издержки", - цитирует газета документ ЕК. Страны ЕС и ЕК будут обсуждать эти варианты в рамках подготовки к встрече лидеров стран-членов, запланированной на декабрь. Это крайний срок для принятия решения по финансированию Украины, сказали собеседники агентства.

В отношении возражений Бельгии по схеме изъятия российских активов в документе говорится, что финансовые гарантии стран-членов и Евросоюза якобы покроют "остаточный риск на случай решения арбитражного суда против страны-члена". Именно Бельгия требует таких гарантий, поскольку в ее юрисдикции находится компания Euroclear, на балансе которой находится основная доля замороженных в ЕС российских активов.

Также в документе подчеркивается необходимость найти способ "постоянной иммобилизации" российских активов и разработки механизма, который позволил бы удерживать их в "замороженном" статусе дольше, чем привычные полгода. Этого также требовала Бельгия, которая опасалась, что какая-либо из стран ЕС заблокирует продление санкций против РФ, которое происходит раз в 6 месяцев, и тогда ее активы будут автоматически разморожены.

Активы РФ и милитаризация Бельгии

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал от всех стран ЕС полностью разделить финансовые риски его страны, где блокированы €210 млрд российских суверенных активов, которые планирует присвоить Еврокомиссия. Он также предупредил, что Россия в качестве ответных мер начнет изымать западные активы на своей территории и в дружественных юрисдикциях, в результате Москва "может остаться в выигрыше", а пострадавшие западные инвесторы "придут за выплатами к правительству Бельгии". Премьер также потребовал от стран-союзниц гарантий, что Россия получит немедленную компенсацию, если она "когда-либо восстановит доступ к активам".

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил ТАСС, что любые формы экспроприации российских активов будут расценены как воровство. Он предупредил, что ответные действия Москвы "последуют незамедлительно" и заставят Запад "считать убытки".