ВМС ЕС освободили судно, захваченное пиратами у берегов Сомали

Экипаж из 24 человек находится в безопасности, говорится в пресс-релизе операции "Аталанта"

НАЙРОБИ, 7 ноября. /ТАСС/. Военно-морские силы Евросоюза освободили танкер Hellas Aphrodite под флагом Мальты, днем ранее захваченный пиратами. Об этом говорится в пресс-релизе операции "Аталанта", организованной ЕС для борьбы с пиратством в Красном море и Индийском океане.

Как отмечается в документе, после демонстрации силы пиратская группа покинула торговый танкер. "Экипаж, состоящий из 24 человек, находится в безопасности, сообщений о пострадавших нет, - добавили военные. - На протяжении всего инцидента они находились в специальном защищенном помещении и поддерживали прямую связь с командованием операции".

Судно было захвачено утром 6 ноября примерно в 700 морских милях от столицы Сомали Могадишо. Пираты открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов, после чего поднялись на борт судна, направлявшегося из индийского города Сикка в южноафриканский Дурбан.

В настоящее время европейские военные в сотрудничестве с партнерами по обеспечению морской безопасности продолжают интенсивный поиск пиратской группы. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании рекомендовал судам соблюдать осторожность при прохождении района и сообщать о любой подозрительной активности.