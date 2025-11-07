МО Украины сообщило о начале работы по переводу армии на контрактную основу

Контрактом будет предусматриваться возможность избрания должности и места службы, сообщил глава ведомства Денис Шмыгаль

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Минобороны Украины начало работать над переводом армии на контрактную основу. Об этом на брифинге по итогам ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) сообщил глава ведомства Денис Шмыгаль.

"Мы такую работу начали. Это касается в целом реформы армии, перевода ее на контрактную форму обучения и контрактную форму службы", - сказал он.

По словам министра, законопроект о переводе ВСУ на контракт будет внесен в Верховную раду в 2026 году. Контрактом будет предусматриваться возможность избрания должности и места службы. "Это касается всех.<...> Действующие контрактники и мобилизованные будут иметь право заключать такие контракты на срок от года до пяти лет, можно выбирать", - пояснил Шмыгаль.

Владимир Зеленский в свою очередь добавил, что базовым финансовым обеспечением для контрактников в армии может быть 50-60 тыс. гривен ($1,19 тыс. - $1,43 тыс.). "Это без учета доплат. Это базовая цифра, на которую мы рассчитываем", - сказал он.

Ранее, комментируя планы украинских властей, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Зеленский пытается любыми способами заманить разбегающуюся молодежь в ВСУ, где наблюдается острая нехватка пушечного мяса. Это связано с тем, что принятое им на волне популизма решение открыть границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно стало серьезным ударом и вызвало нервозность у европейских спонсоров. Мирошник также отметил, что и мобилизация, и контракт с ВСУ - это билет в один конец, "который в лучшем случае может закончиться инвалидностью, а так - традиционно - просто утилизацией на поле боя".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с представителями военкоматов.