Сийярто: подготовка саммита России и США в Будапеште может занять месяцы

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей подтвердил, что страна готова принять мирный российско-американский саммит

БУДАПЕШТ, 7 ноября. /ТАСС/. Подготовка новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может занять месяцы, поскольку власти Венгрии хотят, чтобы она завершилась заключением договоренности об урегулировании конфликта на Украине, а это сделать нелегко. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Виктора Орбана в ходе визита в Вашингтон.

Он подтвердил, что Венгрия готова принять в Будапеште мирный российско-американский саммит, но на его подготовку требуется время. "Мы считаем само собой разумеющимся, что для завершения такой тяжелой и кровопролитной войны [как на Украине], для успешного проведения мирного саммита необходима подготовка. Это может занять недели, даже месяцы, я думаю, что это естественно. Поэтому не стоит терять надежду на мир, а нужно активизировать усилия", - сказал глава МИД в интервью венгерской телекомпании М1.

Сийярто заверил, что Венгрия хотела бы, чтобы "подготовительные переговоры между США и Россией состоялись как можно скорее, и два президента могли провести саммит". В то же время очевидно, что они намерены "завершить свою встречу соглашением", считает министр. "Мы понимаем, что они хотят провести саммит не просто ради саммита, а для того, чтобы он мог открыть путь к миру", - добавил Сийярто.

Днем ранее Орбан заявил, что, по его мнению, России и США осталось решить всего один-два вопроса, чтобы договориться о встрече президентов. "Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, и с этого момента, в зависимости от договоренности сторон, может наступить перемирие и мир [на Украине]", - заявил премьер в интервью газете Magyar Nemzet.

Отправляясь в Вашингтон, Орбан отмечал, что одной из главных тем переговоров в Белом доме станут пути урегулирования украинского конфликта. Он также выражал надежду, что его встреча с Трампом сможет приблизить новый российско-американский саммит, который все-таки состоится в Будапеште.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.