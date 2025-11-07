Трамп хотел бы сохранить Будапешт как место возможной новой встречи с Путиным

Американский лидер отметил, что не хотел проведения этой встречи, поскольку не думал, что на ней произойдет нечто значительное

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хотел бы сохранить Будапешт как место новой возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер подтвердил это, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

"Ну, я бы хотел оставить ее в Венгрии, в Будапеште. Эту встречу. Оказалось, что я не хотел проведения этой встречи, поскольку не думал, что [на ней] произойдет нечто значительное. Но, если мы ее проведем, то я бы хотел, чтобы она состоялась в Будапеште", - сказал Трамп.