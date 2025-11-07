Минфин США подтвердил отмену санкций против аш-Шараа

Из черного списка в том числе исключили главу МВД республики Анаса Хаттаба

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты отменяют односторонние санкции в отношении президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Это подтвердило Министерство финансов США.

Как следует из распространенного им уведомления, из черного списка также исключается министр внутренних дел в переходном правительстве Сирии Анас Хаттаб. Извещение обнародовано под заголовком "Отмена контртеррористических обозначений (санкций - прим. ТАСС)".

Совет Безопасности ООН принял 6 ноября резолюцию, исключающую аш-Шараа и Хаттаба из санкционных списков всемирной организации. Документ был подготовлен Соединенными Штатами и предусматривает исключение аш-Шараа и Хаттаба из санкционных списков, в которые включены лица, связанные с террористическими организациями "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в России). За резолюцию проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия. Китай воздержался. Планируется, что 10 ноября аш-Шараа будет принят в Белом доме президентом США Дональдом Трампом.

Американский лидер подписал 1 июля указ об отмене режима односторонних санкций в отношении Сирии, который, однако, не распространяется на предыдущего лидера этой арабской страны Башара Асада и связанных с ним лиц.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал аш-Шараа, 29 января 2025 года он объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится от четырех до пяти лет.