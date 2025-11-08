Евродепутат Здеховски: ЕС ускорит обсуждение 20-го пакета санкций против РФ

Примут ли санкции до конца 2025 года, неизвестно, отметил парламентарий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Евросоюз в ближайшие месяцы активизирует консультации по 20-му пакету санкций против России. Об этом сообщил газете "Известия" депутат Европарламента Томаш Здеховски.

"Будет ли он принят к концу 2025 года, пока не ясно - это зависит от хода переговоров и способности всех государств-членов достичь консенсуса. Тем не менее я ожидаю, что в ближайшие месяцы обсуждения активизируются, чтобы сохранить давление на Россию", - отметил он.

Здеховски также подчеркнул, что введение полного запрета на выдачу виз россиянам маловероятен, поскольку для этого потребуется единогласное решение всех стран ЕС и изменения в действующем законодательстве союза.

По словам парламентария, Брюссель также рассматривает возможность задействовать доходы от замороженных российских активов и другие финансовые инструменты.

Первый замглавы комитета по международным делам СФ Владимир Джабаров в беседе с изданием заявил, что России нет необходимости отвечать зеркальными мерами, отметив, что ограничительные меры не нанесут серьезного ущерба гражданам страны. "Сами будут приглашать. Сейчас Финляндия официально заявляет, что теряет в день €1 млн из-за отсутствия российских туристов", - добавил сенатор.