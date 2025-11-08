Депутат АдГ рассчитывает обсудить в Сочи Украину и поставки энергоресурсов из РФ

По словам Штеффена Котре, как спикера по энергетической политике его интересует возобновление доступных по цене энергопоставок из России, чтобы снова сделать конкурентоспособной германскую промышленность

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Депутат фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге, эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре подтвердил ТАСС планы посетить Россию и отметил, что хотел бы там обсудить вопрос возобновления поставок энергоносителей из РФ.

"Да, мы на следующих выходных примем участие в симпозиуме группы БРИКС и Европы в Сочи", - сообщил он. "Эта поездка необходима, так как правительство ФРГ не выполняет свою задачу по вступлению в диалог с Россией и представителями стран БРИКС и проведению реальной политики", - отметил Котре.

"Как спикера [фракции] по энергетической политике меня интересует возобновление доступных по цене энергопоставок из России, с тем чтобы снова сделать конкурентоспособной германскую промышленность", - заявил депутат. "Но, прежде всего, необходимо положить конец войне на Украине. И по этому вопросу лучше вести больше переговоров, чем меньше", - считает он. "Все это - темы, которые в исконных интересах Германии", - подчеркнул парламентарий.

Вместе с Котре отправиться в Россию намерены его коллеги по партии - еще один депутат от АдГ в Бундестаге Райнер Ротфусс, а также руководитель отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента Ганс Нойхофф. Котре и Ротфусс отправятся в ноябре в РФ на симпозиум стран БРИКС и Европы, сообщил ранее телеканал ARD. Фракция АдГ в Бундестаге поддерживает их поездку и берет на себя расходы. Целью заявлено поддержание диалога с Россией.

В других партиях подвергли резкой критике планы поездки в РФ, а некоторые политики даже обвинили АдГ в госизмене.