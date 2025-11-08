Литва может запретить перевозки белорусских грузов по ж/д из-за застрявших фур

Такую меру могут применить в случае эскалации ситуации

ВИЛЬНЮС, 8 ноября. /ТАСС/. Запрет на перевозку по территории Литвы белорусских грузов по железной дороге рассматривается Вильнюсом из-за застрявших в соседней стране литовских фур, возвращению домой которых якобы препятствует Минск. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас.

"Долгосрочные ограничения перевозки белорусских грузов по железной дороге возможны, но пока это рассматривается как вариант", - сказал он.

Такая мера, по словам советника, может быть применена в случае эскалации ситуации с застрявшими в Белоруссии фурами. "А мы видим, что Минск настроен на эскалацию", - утверждал Доброволскас.

Литва 29 октября на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Белоруссией из-за ситуации с массовым проникновением на территорию страны метеозондов, на которых контрабандисты переправляют в балтийскую республику сигареты.

В белорусском МИД заявили, что литовская сторона закрытием границы продемонстрировала свое истинное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей. Белоруссия 31 октября запретила движение по дорогам страны грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше. В результате на белорусских КПП застряли 5 тыс. литовских фур.