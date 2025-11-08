Эксперт Гао: КНР наращивает военную мощь, чтобы сделать США более миролюбивыми

Вице-президент аналитического центра "Китай и глобализация" заявил, что Китай сейчас силен в военном плане, обладает мощным флотом, авиацией и космическими силами

ШАНХАЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Китай последовательно занимается военным строительством, чтобы отбить желание у Соединенных Штатов вступать в вооруженный конфликт с КНР. Такое мнение выразил вице-президент аналитического центра "Китай и глобализация" Гао Чжикай, комментируя введение в состав ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая нового авианосца "Фуцзянь".

"Наше наращивание военной мощи преследует лишь одну цель - сделать США более миролюбивыми. Что это значит? С 1949 года и по настоящее время США неоднократно угрожали военными действиями против Китая, с тех пор КНР постепенно наращивала мощь, непрерывно расширяла свои преимущества", - сказал Гао Чжикай в программе "Круглый стол двух берегов Тайваньского пролива", транслируемой на китайских стриминговых платформах.

Он отметил, что авианосец "Фуцзянь" не направлен на Тайвань, он должен "не кружить в прибрежных водах, а выполнять задачи в открытом море и на больших расстояниях". По словам эксперта, Китай сейчас силен в военном плане, обладает мощным флотом, авиацией и космическими силами, "но они не нацелены на Тайвань или соседние страны".

"У нас 14 сухопутных и 6 морских соседей, но наши разработки в первую очередь нацелены на Соединенные Штаты, мы четко дали понять США: если вы хотите воевать с нами, вы проиграете", - сказал Гао Чжикай. По его словам, Соединенные Штаты не хотят вести с КНР ни сухопутную, ни морскую, ни воздушную войну.

Комментируя слова американского президента Дональда Трамп о возобновлении ядерных испытаний, Гао Чжикай предположил, что "и на ядерном фронте США не получат никакого преимущества". "Посмотрите на наш военный парад, прошедший 3 сентября, "Дунфэн-61" и другое оружие массового поражения - все это нацелено не на Тайвань или соседние страны, а на США, - сказал эксперт. - Мы продемонстрировали это оружие, чтобы дать понять США: не связывайтесь с китайским народом, не воюйте с нами". По его мнению, "в военной мощи Китай ни в коем случае не уступает США".

Гао Чжикай полагает, что в дальнейшем военная мощь КНР будут только расти, а голоса внутри США, выступающие за военные действия против Китая, - ослабевать. Он считает, что антикитайские силы в Вашингтоне прекрасно знают, что у них нет возможности вести прямую войну с КНР, тем не менее они продолжают поощрять сторонников независимости Тайваня, провоцируя прокси-конфликт.

Авианосец "Фуцзянь"

7 ноября агентство Xinhua проинформировало, что новый авианосец "Фуцзянь" принят на вооружение в ВМС НОАК. Это первый китайский авианосец, оснащенный электромагнитной катапультой для взлета палубных истребителей.

Корабль способен нести палубные истребители J-35, J-15T и J-15D, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600 и вертолеты серии Z-20. Его планируют использовать для регулярного выполнения задач национальной обороны.

В настоящее время в составе ВМС Народно-освободительной армии Китая еще два авианосца, помимо "Фуцзяня". Первый из них - "Ляонин" - построен на базе купленного Китаем у Украины незавершенного советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг". Второй авианосец - "Шаньдун" - построен КНР самостоятельно на базе "Ляонина".