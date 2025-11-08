ТАСС: самолет из Риги не смог приземлиться в Вильнюсе до закрытия аэропорта

Причиной стало обнаружение в воздушном пространстве "неопознанных объектов"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Самолет из Риги не смог приземлиться в международном аэропорту Вильнюса из-за его закрытия по причине обнаруженных в воздушном пространстве "неопознанных объектов". Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских кругах.

"Борт, совершавший регулярный рейс из Риги, уже находился в районе Вильнюса, но в последний момент получил команду находиться в зоне ожидания, после чего аэропорт литовской столицы закрыли на прием и вылет самолетов", - пояснил собеседник агентства. В итоге, совершив несколько кругов в зоне ожидания, самолет был вынужден взять курс обратно на Ригу.

По данным собеседника агентства, еще один борт, следовавший в Вильнюс из итальянской Катании, перенаправлен на посадку в аэропорт Каунаса.

Ранее источник ТАСС в диспетчерской службе аэропорта сообщил, что с 18:45 по всемирному времени (21:45 мск) работа аэропорта Вильнюса приостановлена из-за появления в воздушном пространстве неопознанных объектов. "Временно закрыт и диспетчерский район в зоне ответственности аэропорта", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, о каких именно неопознанных объектах идет речь, но заметил, что, "ориентировочно воздушная гавань будет закрыта в течение трех часов".