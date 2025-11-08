ТАСС: транзит самолетов через Литву не прекращался

Работу аэропорта Вильнюса ранее приостановили из-за появления в небе неопознанных объектов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Транзит самолетов через воздушное пространство Литвы в третьи страны не прекращался из-за закрытия международного аэропорта Вильнюса и подконтрольной ему диспетчерской зоны. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации Литвы, отвечающей за трафик над страной.

"Транзит самолетов через Литву в третьи страны не прекращался", - сказал собеседник агентства. В частности, речь идет о самолетах, которые следуют через литовское воздушное пространство в соседние страны.

Ранее источник ТАСС в диспетчерской службе международного аэропорта Вильнюса сообщил, что из-за появления в небе неопознанных объектов с 18:45 по всемирному времени (21:45 мск) работа аэропорта была приостановлена. Самолеты перенаправляют в аэропорты Риги и Каунаса. Также временно закрыт и диспетчерский район в зоне ответственности аэропорта.

Собеседник агентства не уточнил, о каких именно неопознанных объектах идет речь, но заметил, что, "ориентировочно воздушная гавань будет закрыта в течение трех часов".