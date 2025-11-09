Столтенберг опасался распада НАТО из-за риска выхода США из альянса

Бывший генсек альянса отметил, что впоследствии удалось найти компромисс

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь НАТО (2014-2024) Йенс Столтенберг заявил, что опасался стать последним в истории руководителем альянса из-за угроз президента США Дональда Трампа покинуть блок в 2018 году.

"На саммите НАТО в 2018 году, на котором президент Трамп сказал, что он рассматривает возможность выхода из альянса, я опасался, что буду генеральным секретарем, при котором случится конец НАТО", - отметил Столтенберг в интервью британской еженедельной газете The Sunday Times.

"Потом мы смогли найти компромисс. Европейские союзники пообещали делать больше [для нужд обороны], и так и случилось, что удержало альянс. Большинство [стран] теперь тратят гораздо больше, чем всего несколько лет назад. Имеются планы и дальше увеличивать расходы на оборону", - сказал он.