Мнение

Глобальная трансформация: о чем можно прочитать между строк в мемуарах Столтенберга

Алексей Албу — об отражении тектонических сдвигов в глобальной политике в воспоминаниях экс-главы НАТО

Алексей Албу , Депутат Одесского областного совета VI созыва, экс-кандидат в мэры Одессы

Йенс Столтенберг © Per Ole Hagen/ Redferns

В мемуарах бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опубликованных под названием "Мое дежурство: руководство НАТО в военное время", он описывает усилия по сохранению единства Североатлантического альянса и рассматривает такие вопросы, как противостояние на Украине, вывод войск НАТО из Афганистана, отношения с Россией и Китаем, а также взаимодействие с мировыми лидерами. Среди последних, в частности, такие яркие персоны, как бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп.

В российской медиасфере на книгу Столтенберга обратили внимание прежде всего из-за описания его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и характеристик, которые норвежец дал министру иностранных дел Сергею Лаврову. Также СМИ и обозреватели зацепились за мемуары из-за содержавшихся в них нелицеприятных эпитетов со стороны экс-президента США Джо Байдена в адрес Владимира Зеленского. Представитель американской Демократической партии, являясь главой государства, назвал главаря киевского режима просто, без обиняков… "занозой в заднице".

Меня же привлекли в книге больше другие аспекты.

"Ведь никто не хотел умирать"

Мемуары экс-главы НАТО, думаю, интересны с точки зрения ретроспективы общественных процессов. Благодаря подобным признаниям можно оценить, например, политический анализ, который предлагали обществу различные эксперты, политологи, обозреватели и "мозговые центры" — так называемые think tanks.

Столтенберг, по сути, подтвердил, что Украина никогда и не при каких обстоятельствах не станет частью западного мира, или, как говорят последователи философа Иммануила Валлерстайна, — частью ядра западной мир-системы. Она обречена оставаться зависимой и эксплуатируемой периферией, фактически — криптоколонией. Самым ярким заявлением бывшего лидера НАТО, на мой взгляд, стало публичное признание в "нежелании умирать за Украину". Столтенберг пишет, что в начале 2022 года Зеленский "умолял" его «закрыть небо» над страной силами НАТО, но получил отказ.

"Мы поддерживали Украину, но мы не хотели умирать за нее. Это была суровая реальность, и я не мог давать Зеленскому ложные надежды", — отметил Столтенберг в мемуарах.

Именно в этом признании кроется вся суть политики западных государств в отношении ситуации на Украине (да, думаю, и вообще). Они готовы давать оружие и платить (по мере сил и возможностей выкачать из сограждан ресурсы), готовы инструктировать и обучать украинских солдат, но пушечным мясом, конечно, становиться не собираются. Эту роль «солидные люди в высоких кабинетах Брюсселя, Лондона и Вашингтона» отвели украинцам.

Зачем все это «коллективному Западу» и при чем здесь Столтенберг?

Есть много различных мировоззренческих концепций, которые описывают сегодняшнее состояние дел в мире. Мне близка следующая: мировая экономика, которая хоть и является единой и глобальной, все же делится на подсистемы и все интенсивнее подвергается кризисным явлениям. Природа этих кризисов описана огромным количеством экономистов, но, если не углубляться в детали, сводится она к перенасыщению рынков, тенденции средней нормы прибыли к понижению, неравномерному накоплению капиталов, финансовым пузырям и тому подобным негативным явлениям. Это приводит к более активной, чем ранее, борьбе между "системами" за рынки сбыта и ресурсы. В свою очередь, такой подход выражается в усиленных попытках установления марионеточных режимов, разрыву традиционных экономических связей внутри конкурирующих экономических подсистем, санкционному давлению и другим совершенно не рыночным решениям проблем в экономике.

Поставив марионеточное правительство на Украине, изменив ее военную доктрину и спровоцировав военные действия, наши геополитические соперники пытаются разорвать экономические цепочки, вытеснить российские компании из других стран и создать экономические проблемы внутри самого государства. Тем самым планируется расчистить рынки сбыта для своих корпораций.

Да, эти выводы совсем не новы. Но у нас никогда не было их прямого подтверждения на таком высоком уровне. Мемуары Столтенберга, который долгое время возглавлял один из главных геополитических инструментов в борьбе против нас — блок НАТО, — это подтверждение (хоть в какой-то мере и очередное, но, подчеркну, высокоуровневое) этой мировоззренческой концепции и правильности политических выводов российского руководства.

Domine, quo vadis, или Камо грядеши?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо основательно и глубоко разобраться, как устроена сегодняшняя мир-система. Анализируя идеи известных социологов и экономистов, таких как Джованни Арриги, Самир Амин, Ли Миньци, а также теорию "Больших циклов" советского ученого Николая Кондратьева, российский философ и политолог Виктор Шапинов делает вывод — сегодня мы стоим на пороге грандиозных геополитических трансформаций.

В своей книге "Закат американской гегемонии и война на Украине" он детально описывает механизмы смены сразу трех экономических циклов, слом которых происходит прямо сейчас. Малого — конец неолиберальной глобализации, когда на смену эпохи роста 1970–2000-х пришел экономический кризис, который уже окрестили "Великой стагнацией". Среднего — когда подошла к концу эпоха американской гегемонии. И длинного — смену модели экономического развития, глобальный формационный сдвиг.

В своем историческом обращении по случаю вхождения в состав РФ новых субъектов Владимир Путин говорил, что "Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона. Сохранение этой ренты — их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив".

То есть усилия нашей страны сегодня направлены на то, чтобы сломать "паразитирующую неоколониальную систему", освободиться от влияния западной гегемонии и построить новый, многополярный мир равных возможностей для всего человечества. Именно такая политика позволит нам укрепить суверенитет, обеспечить достойное будущее для наших детей и внуков, минимизировать зависимость от других стран. И благодаря тысячам храбрых, самоотверженных российских солдат мы неумолимо приближаемся к этой цели.

"Мед на устах, за пазухой — нож"

Кстати, Столтенберг, как представитель политического истеблишмента западного мира, вполне комплиментарно отзывался и о Владимире Путине, и о Сергее Лаврове. Но ведь политики такого уровня никогда ничего не делают "просто так": каждое заявление преследует какую-то цель, несет определенный месседж, направленный конкретной целевой аудитории. Тогда зачем бывшему натовскому генсеку давать такую оценку тем, против которых НАТО, по сути, ведет войну? Неужели он решил вспомнить свою молодость, когда был активным участником протестов против войны во Вьетнаме? Неужели в очередной раз "переобулся"? Думаю, вряд ли.

На мой взгляд, это может свидетельствовать лишь о признании факта, что "победить Россию на поле боя" у натовского руководства не получилось. Но это совсем не значит, что все закончено. Все только начинается.

