Эксперт Боссхард: ситуация у Красноармейска указывает на нехватку резервов у ВСУ

Бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ подполковник ВС Швейцарии в отставке назвал использование в районе этого города спецподразделений военной разведки для отражения атаки "грубым злоупотреблением редкими специалистами"

ЖЕНЕВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сообщения Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) о переброске подкрепления в район Красноармейска (украинское название Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР в попытке сдержать наступление ВС РФ говорят о том, что у ВСУ совсем не осталось резервов. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020) подполковник ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

"Использование спецподразделений военной разведки для отражения атаки является грубым злоупотреблением редкими специалистами при достижении задач, которые лучше выполняют мотострелковые войска, - сказал он. - Такое делают только в том случае, если действительно нет никаких резервов".

По словам эксперта, спецподразделения Национальной гвардии и Службы безопасности Украины также относятся к категории сил, которые "можно задействовать вместо мотопехоты только в крайних случаях". Как полагает Боссхард, "тот факт, что об этом еще и в прессе трубят", указывается на попытки Киева "поднять боевой дух как окруженных под Красноармейском войск, так и населения". "Ситуация, должно быть, очень напряженная", - резюмировал подполковник в отставке.

6 ноября Генштаб ВСУ сообщил о переброске спецподразделений военной разведки, Нацгвардии и СБУ, а также дополнительных операторов БПЛА на подконтрольную Киеву территорию ДНР в районе Красноармейска в попытке сдержать наступление ВС РФ. По оценке аналитиков газеты Bild, Владимиру Зеленскому важно максимально долго удерживать позиции в Красноармейске, чтобы "сохранить лицо" перед президентом США Дональдом Трампом. В Киеве опасаются, что потеря Красноармейска и Димитрова может иметь символическое значение для Белого дома, говорилось в публикации.