ТАСС: Латвия вновь продлила запрет на ночные полеты у границы с Россией

Ограничительный режим также увеличен на 1 час

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Латвии вновь продлили режим запрета полетов в вечерние и ночные часы в воздушном пространстве вдоль границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе страны.

"Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км продлен еще на неделю - с 10 по 16 ноября", - сказал собеседник агентства, напомнив, что ранее запрет действовал до конца текущих суток. Изначально же ограничения ввели еще в сентябре, а затем постоянно пролонгировали.

Между тем, собеседник агентства подчеркнул, что на следующей неделе временной интервал действия запрета увеличат на один час - он будет действовать с 17:00 по всемирному времени (20:00 мск), тогда как ранее он начинался в 18:00. "Теперь ограничения станут действовать ежедневно с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 мск до 08:00 мск), информация о них доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства страны", - пояснил источник.

Кроме того, аналогичный запрет действует до конца суток 16 ноября и на полеты вдоль границы с Эстонией и Литвой. Исключением во всех случаях могут стать полеты, санкционированные военным ведомством.

Ранее авиационные власти соседней Литвы установили временный запрет на полеты вдоль ряда участков государственной границы с Белоруссией на высоте менее 3 600 м. По данным собеседника ТАСС в авиадиспетчерской службе страны, запретные зоны "установлены для операций национальной безопасности". "Ограничения, связанные с потенциальной опасностью для управления воздушным судном, действуют до конца суток 1 декабря", - также отмечал собеседник агентства.