ТАСС: Литва запретила полеты над участками вдоль границы с Белоруссией

Ограничения будут действовать до конца суток 1 декабря

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Литовские авиационные власти установили временный запрет на полеты вдоль ряда участков государственной границы с Белоруссией на высоте менее 3600 м. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерской службе страны.

"Временные запретные зоны установлены для операций национальной безопасности и подразумевают запрет на полеты на высоте ниже 3600 м вдоль ряда участков литовско-белорусской границы", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что также запретные зоны установлены и на отрезке границы с Латвией.

"Пока ограничения, связанные с потенциальной опасностью для управления воздушным судном, действуют до конца суток 1 декабря, информация о них доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства", - заметил собеседник агентства.

Минувшей ночью было зафиксировано около 90 воздушных объектов (22 октября - около 200), которые пересекли границу Литвы со стороны Белоруссии. В связи с этим были закрыты международные аэропорты Вильнюса и Каунаса, а также два автодорожных контрольно-пропускных пунктов. Литовский МИД второй раз в течение недели заявил Белоруссии протест по поводу нарушения воздушных границ метеорологическими зондами, которые используются для переправки из соседней страны в балтийскую республику контрабандных табачных изделий.

В свою очередь, информированный источник в авиадиспетчерской службе балтийской республики ранее пояснял ТАСС, что вес коробок с грузом, прикрепляемых контрабандистами к метеозондам, может достигать 30 кг. Тогда же авиационные власти страны проинформировали, что в юго-восточной части страны в ночное время "возможны несанкционированные полеты метеорологических аэростатов с контрабандой". Согласно предупреждению, действующему до конца января 2026 года, "метеозонды могут лететь на высоте до 5 км на расстояние до 20 морских миль (около 37 км)".