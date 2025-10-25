Литва второй раз за неделю выражает Минску протест из-за метеозондов

Временному поверенному в делах Белоруссии вручили ноту протеста

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 25 октября. /ТАСС/. Литва второй раз в течение недели заявила Белоруссии протест по поводу нарушения воздушных границ метеорологическими зондами, которые используются для переправки из соседней страны в балтийскую республику контрабандных табачных изделий. Об этом сообщил литовский МИД.

"В министерство был вызван временный поверенный в делах Белоруссии, которому вручена нота протеста против повторяющихся вторжений в воздушное пространство [Литвы] из соседней страны, что является грубым нарушением международного права", - говорится в сообщении.

МИД призвал белорусскую сторону незамедлительно по установленным каналам представить подробные разъяснения инцидентов и не допустить их повторения. "Литва оценивает произошедшее как сознательную провокацию и эскалацию напряженности", - говорится в ноте.

В ночь на 25 октября было зафиксировано около 90 воздушных объектов (22 октября - около 200), которые пересекли границу Литвы со стороны Белоруссии. В связи с этим были закрыты международные аэропорты Вильнюса и Каунаса, а также два автодорожных КПП.