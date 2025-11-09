В киевском ТЦК признали, что мобилизуют бездомных

Представитель киевского областного ТЦК Олег Байдалюк заявил, что тем самым исполняется закон Украины

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине мобилизуют бездомных. Эту информацию подтвердил представитель киевского областного ТЦК Олег Байдалюк.

"Бездомный он или нет - если военно-врачебная комиссия указывает, что человек годен к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом <...>, [то] мы исполняем закон Украины. Бездомный он или нет - какое у нас основание писать, что человек не имеет постоянного места жительства, поэтому не может служить?" - приводит его слова украинское издание "Страна".

Ранее заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил, что в учебные центры ВСУ все чаще стали привозить бездомных, и назвал это "плохой практикой", которую следует изменить.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. На фоне проблем с комплектованием армии 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении ее правил, в результате чего многие категории военнообязанных лишились права на бронь или отсрочку. Также были пересмотрены критерии пригодности к военной службе по состоянию здоровья. Позже Минобороны разрешило мобилизацию людей с вылеченным туберкулезом, онкологическими заболеваниями и ВИЧ, если они не прогрессируют.

Сотрудники военкоматов для выполнения плана вынуждены буквально устраивать охоту на мужчин на улицах. Однако командиры боевых подразделений отмечают, что "мобилизованные" таким образом часто непригодны к несению службы и слабо мотивированы. В местных соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах Украины.