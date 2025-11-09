Израиль получил еще один гроб с останками заложника

Передача состоялась при посредничестве Международного комитета Красного Креста

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Израильские военнослужащие в секторе Газа получили еще один гроб с останками заложника. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Передача состоялась при посредничестве Международного комитета Красного Креста. В ближайшее время военные доставят гроб на израильскую территорию, где будет проведена процедура опознания останков, отметили в канцелярии.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану Трампа, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки четырех погибших похищенных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. По состоянию на 8 ноября радикалы продолжали удерживать тела пяти заложников.