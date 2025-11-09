Эксперт де Зайас: центр по дезинформации станет "министерством правды" в ЕС

Инициативы Брюсселя сводятся к институционализации режима цензуры, заявил бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека

ЖЕНЕВА, 9 ноября. /ТАСС/. Планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию нового центра противодействия дезинформации, которая якобы исходит от РФ, КНР и других государств, говорят о намерении создать "министерство правды" с целью институционализации режима цензуры в ЕС. Такое мнение выразил в Х американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект документа ЕС сообщила, что Евросоюз готовится создать специализированный центр "демократической устойчивости". Его главной задачей будет "противодействие дезинформационной угрозе", источником которой якобы являются Россия, Китай и ряд других стран. По данным издания, документ должен быть опубликован 12 ноября, инициатором идеи стала фон дер Ляйен.

"Инициативы Брюсселя сводятся к институционализации режима цензуры, что противоречит статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах", - отметил де Зайас. Эксперт сравнил новый орган с "министерством правды, как в романе Оруэлла "1984", в котором "война - это мир, свобода - это рабство, невежество - это сила".