Эксперт Дизен: Европе нужно договориться с Москвой по архитектуре безопасности
Редакция сайта ТАСС
15:34
СТОКГОЛЬМ, 9 ноября. /ТАСС/. Европа должна согласовать с Россией архитектуру безопасности, чтобы избежать колоссальных убытков из-за замороженных российских активов. Такое мнение выразил норвежский политолог Гленн Дизен в X, комментируя статью газеты Financial Times.
Читайте также
Что известно о замороженных активах России на Западе
"Наши политические лидеры могли бы позвонить в Москву, чтобы достичь взаимоприемлемого соглашения по архитектуре безопасности Европы после холодной войны", - написал политолог.
Специалист подчеркнул, что это нужно было сделать еще 30 лет назад
Ранее издание сообщало о том, что странам Евросоюза придется платить €5,6 млрд в год, если они прибегнут к долговым заимствованиям для финансирования Украины, а не экспроприации замороженных активов России.