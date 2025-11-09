Эксперт Дизен: Европе нужно договориться с Москвой по архитектуре безопасности

Европа должна избежать колоссальных убытков из-за российских активов, считает политолог

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 9 ноября. /ТАСС/. Европа должна согласовать с Россией архитектуру безопасности, чтобы избежать колоссальных убытков из-за замороженных российских активов. Такое мнение выразил норвежский политолог Гленн Дизен в X, комментируя статью газеты Financial Times.

Читайте также

Что известно о замороженных активах России на Западе

"Наши политические лидеры могли бы позвонить в Москву, чтобы достичь взаимоприемлемого соглашения по архитектуре безопасности Европы после холодной войны", - написал политолог.

Специалист подчеркнул, что это нужно было сделать еще 30 лет назад

Ранее издание сообщало о том, что странам Евросоюза придется платить €5,6 млрд в год, если они прибегнут к долговым заимствованиям для финансирования Украины, а не экспроприации замороженных активов России.