Sunday Times: Би-би-си собирается извиниться за фальсификацию речи Трампа

Извинения намерен принести председатель совета управляющих британской вещательной корпорации Самир Шан

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп, 6 января 2021 года © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель совета управляющих британской Би-би-си Самир Шан собирается принести извинения за то, что вещательная корпорация сфальсифицировала речь, с которой президент США Дональд Трамп выступил 6 января 2021 года в преддверии штурма Капитолия его сторонниками. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

Читайте также

От "Позднего шоу" до "Южного парка": как Трамп воюет с медиа

По ее информации, заявление Шана может быть распространено уже 10 ноября. Оно должно стать ответом на запрос межпарламентского комитета по культуре, СМИ и спорту, который на этой неделе заявил, что корпорации необходимо "ответить на серьезные вопросы".

Как сообщила 3 ноября газета The Daily Telegraph, в передаче Panorama, которую Би-би-си выпустила в эфир в октябре 2024 года в преддверии президентских выборов в США, выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса. "Мы пойдем к Капитолию, и я буду с вами, и мы будем сражаться. Мы будем сражаться не на шутку, потому что, если вы не будете сражаться изо всех сил, у вас больше не будет страны", - говорит Трамп в ролике, показанном в программе Би-би-си.

В действительности первая часть этой фразы относится к 15-й минуте речи. Она звучала следующим образом: "Мы пойдем к Капитолию, и мы поддержим наших смелых сенаторов и конгрессменов <...>. Я знаю, что все, кто находится здесь, скоро пойдут к зданию Капитолия, чтобы мирно и патриотично сделать так, чтобы их голос был услышан". Вторая часть фразы - о необходимости сражаться не на шутку - была произнесена Трампом спустя 54 минуты.

В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила Би-би-си в публикации дезинформации.