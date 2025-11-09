Юриста Коула выдвинули на пост спецпосланника США в Белоруссии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его представитель уже успешно договорился об освобождении 100 заложников

Джон Коул © REUTERS/ Kacper Pempel

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил о выдвижении своего представителя, юриста Джона Коула на пост спецпосланника Соединенных Штатов в Белоруссии.

Американский лидер в Truth Social написал, что Коул, который "известен как один из по-настоящему великих юристов" в стране, "выдвигается на пост спецпосланника США в Белоруссии".

"Он уже успешно договорился об освобождении 100 заложников и добивается этого в отношении еще 50", - добавил Трамп.

"Я бы хотел заранее поблагодарить глубокоуважаемого президента Белоруссии Александра Лукашенко за рассмотрение возможности освободить этих людей", - отметил президент США.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий в октябре выступил с утверждением, что Коул договорился с белорусским руководством о проведении следующих раундов переговоров по вопросу очередного освобождения ряда заключенных в Белоруссии. В сентябре агентство БелТА сообщило, что Лукашенко и Коул в ходе встречи обсуждали освобождение ряда осужденных в республике. Белорусский лидер подчеркнул, что в западных государствах заключенных, содержащихся в его стране, называют "заложниками или политзаключенными". Позднее литовский президент Гитанас Науседа сообщил, что 52 освобожденных в Белоруссии заключенных пересекли границу республики с Литвой.

В сентябре Коул на встрече с Лукашенко сообщил, что американские власти хотят вернуть свое посольство в республику и что Вашингтон снял санкции с компании "Белавиа". Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию на финансовые операции с белорусским авиаперевозчиком и его дочерними структурами. Ранее в ноябре оно также сообщило о разрешении финансовых операций, касающихся трех самолетов, которые якобы связаны с Лукашенко.