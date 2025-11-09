В Чехии не исключили завершения артиллерийской инициативы помощи Украине

Первый заместитель председателя движения ANO Карел Гавличек также выразил мнение, что украинские флаги следует постепенно убирать со зданий чешских государственных учреждений и организаций

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель председателя движения ANO Карел Гавличек © Vladimir Prokop/ Shutterstock/ FOTODOM

ПРАГА, 9 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя победившего на парламентских выборах в Чехии политического движения ANO (Акция недовольных граждан) Карел Гавличек не исключает окончания инициативы, целью которой был поиск и поставка артиллерийских снарядов на Украину. Об этом сообщило Чешское радио.

Согласно ему, кандидат на пост министра промышленности и торговли в коалиционном правительстве, которое по итогам выборов формирует ANO, считает что с этим проектом связаны значительные проблемы. Представители руководства движения заявляли ранее, что его необходимо передать в ведение НАТО.

Гавличек также выразил мнение, что украинские флаги следует постепенно убирать со зданий чешских государственных учреждений и организаций, где они появились после 24 февраля 2022 года. Они, согласно политику, "выполнили свое предназначение как символ и выражение солидарности".

Гавличек в случае, если возглавит Минпромторг, намерен распорядиться убрать со здания ведомства флаг Украины.

"Конечно, флаг рано или поздно будет снят, но мы точно не сделаем это в первый же день [моего вступления в должность]. Я считаю, что флаги должны быть сняты с государственных учреждений, и не вижу в этом ничего плохого", - привело радио слова зампреда ANO.

Несколько дней назад флаг Украины был снят со здания Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики по распоряжению ее спикера Томио Окамуры. Несогласные с этим депутаты от оппозиционных либеральных партий вывесили флаги этой страны из окон своих помещений в нижней палате высшего законодательного органа.