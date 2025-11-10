Politico: в Сенате США достигли договоренностей по прекращению шатдауна

Голосование по законопроекту состоится в ближайшие часы, уточняет газета

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Республиканцы и демократы в Сенате Конгресса США "достигли договоренностей" по законопроекту, предусматривающему возобновление частично приостановленной сейчас работы федерального правительства, голосование по нему состоится в ближайшие часы. Об этом сообщила американская газета Politico.

По словам ее источников, законодатели от обеих партий готовы поддержать выделение финансирования на работу федерального правительства до 30 января 2026 года. Кроме того, согласно этому документу, будут ассигнованы средства на весь 2026 финансовый год на работу Министерства сельского хозяйства, ведомства по делам ветеранов, а также на реализацию американских программ по строительству в военных целях.

Как уточняется в публикации, сенаторы согласны взять за основу ранее одобренный Палатой представителей законопроект о возобновлении финансирования правительства.

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно части статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения.