AP: США перестали платить рабочим на своих базах в Европе из-за шатдауна

По информации агентства, ситуация затронула тысячи европейских сотрудников, обслуживающих американские базы

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Частичная приостановка финансирования американского правительства привела к тому, что на военных базах США в Европе федеральные власти перестали оплачивать труд местных работников, передает агентство Associated Press.

Читайте также

Шатдауны при Трампе. Антирекорд в 57 дней

По его сведениям, эта ситуация затронула тысячи европейских сотрудников, обслуживающих американские базы. Некоторые страны Европы, в числе которых Германия, взяли на себя выплату зарплат упомянутым рабочим в надежде, что после прекращения шатдауна Вашингтон компенсирует выплаты. В свою очередь несколько европейских стран, в том числе Италия и Португалия, просто оставили работников без зарплаты.

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения.