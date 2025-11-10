Законопроект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в Сенате США

Его поддержали 60 сенаторов

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Законопроект, направленный на возобновление работы федерального правительства США, которое сейчас частично приостановлено, прошел в воскресенье процедурное голосование в Сенате американского Конгресса. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

Документ, который ранее был одобрен Палатой представителей и предусматривает выделение финансирования на работу федерального правительства до 21 ноября, поддержали 60 сенаторов, что требовалось для его дальнейшего рассмотрения. Против высказались 40 законодателей.

Представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий ранее достигли договоренностей по мерам, направленным на возобновление финансирования правительства. Как ожидается, прошедший процедурное голосование документ будет доработан и включен в пакет законопроектов. Они будут предусматривать выделение финансирования на работу федерального правительства до 30 января 2026 года. Кроме того, будут ассигнованы средства на весь 2026 финансовый год на работу Министерства сельского хозяйства, ведомства по делам ветеранов, а также на реализацию американских программ по строительству в военных целях.

Договоренности между республиканцами и демократами также включают в себя отмену некоторых решений вашингтонской администрации по увольнению госслужащих и проведение до середины декабря голосования по мерам, касающимся медицинского страхования. Ожидается, что сенаторы далее проведут окончательное голосование по этому пакету законопроектов. Его также рассмотрит Палата представителей. В случае одобрения документов обеими палатами Конгресса, они будут переданы президенту США Дональду Трампу на подпись. Белый дом пока не сообщал, подпишет ли американский лидер этот пакет законопроектов. Трамп ранее в воскресенье выразил уверенность в том, что США близки к возобновлению работы правительства.

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно некоторых статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока Трампа. Тогда начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.