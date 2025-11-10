Cаммит ЕС-CELAC выступил против угроз применения силы в отношении любых стран

Отдельным пунктом в декларации участников саммита упомянута ситуация в Карибском бассейне

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 10 ноября. /ТАСС/. Страны Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) и Европейского союза выступили против угроз применения силы в отношении любых стран и обсудили ситуацию в Карибском бассейне. Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам саммита CELAC-ЕС, завершившегося в городе Санта-Марта.

"Мы подтверждаем наше неприятие угрозы применения силы или ее использования, а также любых действий, не соответствующих международному праву и уставу ООН", - говорится в тексте. Участники саммита также подчеркнули необходимость соблюдения принципов устава ООН, касающихся "суверенного равенства государств и уважения территориальной целостности".

Отдельным пунктом в декларации упоминается ситуация в Карибском бассейне, где ВМС США разместили восемь кораблей, одну атомную подводную лодку и 10 тыс. военнослужащих и уничтожают скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. "Мы обсудили важность морской безопасности и региональной стабильности в Карибском бассейне. Мы вместе отметили важность международного сотрудничества, взаимного уважения и полного соблюдения международного права, в том числе в вопросе борьбы с организованной транснациональной преступностью и наркотрафиком", - говорится в тексте.

Под вышеупомянутым пунктом отказались подписаться Аргентина, Коста-Рика, Сальвадор, Панама, Парагвай, Тринидад и Тобаго и Эквадор.

Как ранее сообщала The New York Times, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования напряженности с Венесуэлой и разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике. Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.