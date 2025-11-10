{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Обновлено 

Лукашенко анонсировал переговоры с делегацией США

Президент Белоруссии считает, что без Вашингтона не обошлась ситуация с литовскими фурами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Делегация Соединенных Штатов в ближайшее время может провести переговоры с белорусской стороной. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

10 ноября глава государства провел совещание, где обсуждалась ситуация с литовскими фурами, оказавшимися на белорусской территории из-за закрытия Вильнюсом границы. "Будут эвакуировать - пусть эвакуируют. Это не наши вопросы. И вообще-то мы, наверное, почти ничего не возим через эту границу в связи с санкциями. Только какие-то виды товаров, которые очень-очень нужны тем же литовцам или полякам. Очень-очень нужны - заказали, мы отвезли. Не заказали - мы туда не везем. А с казахами, россиянами, китайцами, другими странами им [Литве] придется очень серьезно не просто объясняться, а разбираться. Потому что так никто не поступает", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

"Обо всем остальном мы еще поговорим в ближайшее время на переговорах с делегацией Соединенных Штатов Америки. Чувствую, что без них тут не обошлось", - добавил лидер республики.

