Эксперт Макулеба: Трамп отказом ехать на саммит G20 в ЮАР изолирует США от мира

Бывший дипломат Южно-Африканской Республики считает, что американский президент отказался от участия в мероприятии из-за непонимания того, как быстро меняется мир

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 10 ноября. /ТАСС/. Отказ президента США Дональда Трампа от участия в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в Йоханнесбурге под председательством Южно-Африканской Республики, повысит риски глобальной изоляции Вашингтона, считает бывший дипломат ЮАР Кингсли Макулеба.

"Что делает Трамп: он изолирует Америку. Соединенные Штаты, таким образом, не будут присутствовать на обсуждении критически важных вопросов. В этом и состоит проблема", - сказал он в комментарии местной радиостанции EWN.

По словам Макулебы, причина отказа американского лидера от участия в саммите заключается в "отсутствии понимания того, как быстро меняется мир". Бывший дипломат считает, что из-за появления других важных игроков на международной арене мир "перестал вращаться вокруг США", и Вашингтон "только потеряет" от неучастия в мероприятии.

Бывший дипломат также отметил, что бойкот саммита со стороны США вызывает проблемы еще и потому, что ЮАР должна передать председательство в G20 на 2026 год Соединенным Штатам.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что представители США не поедут на предстоящий 22-23 ноября саммит G20, который пройдет в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Трамп назвал позором проведение саммита в ЮАР, обратив внимание на ситуацию с положением прав белого населения, которое, по его мнению, подвергается насилию. При этом еще в сентябре Трамп заявлял, что на саммит не поедет, а вместо него туда отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс.